Não há Suárez joga Cavani: Grémio vai tentar contratar avançado ao Boca Juniors

Luis Suárez já faz parte do passado do Grémio. O avançado uruguaio terminou a ligação com o emblema brasileiro, que agora está em busca de um novo 'matador' para o ataque. E esse jogador pode muito bem ser outro uruguaio de qualidade - Edinson Cavani.

Cavani tem contrato com o Boca Juniors até final de 2024 e tem um ordenado muito elevado. Apesar disso, a direção do clube brasileiro vai estudar todas as opções e tentar resgatar o craque de 36 anos ao gigante argentino.