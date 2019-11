Não param os parabéns a Jorge Jesus: veja todas as reações à conquista da Taça Libertadores

Jorge Jesus levou, este sábado, o Flamengo à conquista da Libertadores 38 anos depois, após levar a melhor na final da prova sobre o River Plate.Através das redes sociais, foram várias as mensagens a congratular a conquista do técnico português da prova sul-americana mais importante de clubes.Jorge Silas, treinador do Sporting, foi um dos primeiros a reagir à conquista de Jorge Jesus. "É a justiça a uma carreira de uma carreira enorme treinador! Parabéns mister... todos estes momentos são mais do que merecidos", escreveu o antigo jogador do Belenenses, clube onde esteve sob orientação do técnico de 65 anos.reagiu ao 'momento de glória' do treinador português, lembrando o "sócio n.º 3289" do clube verde e branco. "O nosso sócio 3289 sagrou-se campeão da #Libertadores 2019! Parabéns Jorge Jesus, parabéns #Flamengo", assinalou o último clube português a ser orientado pelo treinador de 65 anos.Depois dos leões,congratular o técnico português pela conquista no Peru. "O Sport Lisboa e Benfica saúda e congratula o nosso ex-treinador Jorge Jesus pela importante conquista da Taça dos Libertadores, contribuindo assim para o prestígio do futebol português", escreveram as águias.Quem também não ficou indiferente ao feito do técnico português foi Fenando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol que, através de uma nota publicada no site do organismo, aproveitou para realçar a "extraordinária conquista" do timoneiro do Mengão.O Liverpool, campeão europeu de clubes e atual líder da Premier League, recorreu à página oficial do Facebook para 'receber' o emblema orientado por Jorge Jesus no Mundial de Clubes. "Parabéns pelo título da Libertadores, Flamengo. Seja bem-vindo ao Mundial. Saudações dos Reds!", pode ler-se.