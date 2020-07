«Não sabemos o que se passa com Jorge Jesus fora de campo», admite jogador do Flamengo

Vitinho, autor do golo do Flamengo diante do Fluminense que selou a conquista do Estadual Carioca, na última madrugada, acredita que Jorge Jesus vai continuar no clube brasileiro. Ainda assim, o avançado admite que as notícias sobre o interesse do Benfica mexeram com o plantel canarinho.





"Ainda não [conversámos]. Acredito que ele continua, por tudo que demonstra no dia a dia, o sentimento e carinho que tem por nós. Acho que foram dias complicados. Para nós também foi com esses rumores. Nós admiramos e adoramos o míster e queremos que ele fique. Não sabemos o que ele quer, mas tenho para mim que ele continuará connosco. Preocupa porque não sabemos o que se passa com ele fora de campo. Tentamos agradá-lo para que ele entenda que essa é a melhor opção para ele [permanecer]", disse o atacante à SporTV do Brasil.Recorde-se que o Mengão conquistou ontem mais um título e, no final da partida, as dúvidas mantiveram-se, com Rodolfo Landim a garantir que JJ iria dar o treino na próxima segunda-feira - quando tem sido noticiada a sua partida para Lisboa no final desta semana.