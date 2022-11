«Não vai ser bem recebido»: ídolo do Corinthians deixa aviso a Vítor Pereira

Vítor Pereira vai ser treinador do Flamengo, com Record adiantou. O treinador português vai asssinar um vínculo válido por um ano, com um salário de 3 milhões de euros - mais 1 M€ para a equipa técnica. A notícia foi mal recebida tanto pelos adeptos do Corinthians como por jogadores referência do clube, que consideram que o treinador não foi verdadeiro quando alegou que deixava o clube por razões familiares, nomeadamente a doença da sogra."Vítor Pereira surpreendeu-me. Se o motivo da saída dele no Corinthians foi apenas uma questão familiar, aconselho-o a não voltar à Neo Química Arena, pois não vai ser bem recebido no estádio num Corinthians-Flamengo, referiu Zé Elias no 'F90', da ESPN.