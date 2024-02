Nem precisa de folgar: Endrick esteve no treino do Palmeiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jovem craque Endrick foi a grande novidade na sessão de treino do Palmeiras. O jogador esteve ao serviço da seleção do Brasil no Pré-Olímpico e tinha direito a folgar, mas optou por se juntar ao treinador Abel Ferreira e restante plantel.

Recorde-se que o Palmeiras alinha já na quinta-feira frente ao São Bernardo, recebendo o Corinthians no domingo.

Endrick saiu do Pré-Olímpico com dois golos e duas assistências em sete jogos, números insuficientes para ajudar a turma canarinha a fazer mais e melhor. O Brasil perdeu com Argentina, Venezuela e Paraguai, ficando fora dos Jogos Olímpicos de Paris'2024.