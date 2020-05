Neto denuncia demissões no Flamengo: «E quer pagar 7 milhões a Jorge Jesus? Vai pra casa do chapéu»

O antigo futebolista Neto denunciou o despedimento de 62 pessoas do Flamengo, fazendo duras críticas. No programa 'Os donos da Bola', o antigo internacional brasileiro questionou o presidente Rodolfo Landim sobre os despedimentos, enquanto o clube tenta renovar com o treinador português Jorge Jesus.



"O senhor (presidente Rodolfo Landim) mandou 62 pessoas embora do Flamengo. O senhor teve coragem de mandar o roupeiro embora, teve coragem de mandar o motorista embora, a rececionista embora... Como é que o senhor faz isso num momento como esse? E aí você quer pagar 7 milhões de reais ao Jorge Jesus? Vai pra casa do chapéu," - criticou Neto.





Recorde-se, o treinador português Jorge Jesus viajou na sexta-feira para o Brasil , ainda sem perspetivas sobre o seu futuro no Flamengo, cujo contrato termina em junho. "Temos compromissos contratuais, ainda temos mais dois meses de contrato e o Flamengo marcou-nos uma data para regressar e temos de o fazer. As nossas vidas profissionais, por causa da Covid-19, tudo terá de ser vivido no dia-a-dia e não tenho, neste momento, mais nenhum projeto a não ser que tenho um compromisso com o Flamengo", afirmou à partida para o Brasil.