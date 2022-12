Neymar: «Antes de Pelé, o '10' era apenas um número»

View this post on Instagram A post shared by NJ (@neymarjr)

Na hora de comentar a morte de Pelé, Neymar considerou que o 'Rei' mudou o futebol na generalidade e "elevou o status" do Brasil, do qual é a figura maior."Antes de Pelé, '10' era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida.Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um desporto. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e, principalmente, deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram o seu status graças ao Rei! Ele foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!", disse o atual craque do escrete no Instagram.