Neymar convocado por Tite numa lista com avançado do Flamengo

Neymar é um dos nomes da lista do convocados de Tite para os jogos particulares contra a Colômbia e o Peru, nos próximos dias 6 e 10 de setembro, os primeiros encontros após o Brasil ter conquistado a Copa América.Além do avançado do PSG que continua com o seu futuro incerto, tentando forçar a sua saída do PSG, o selecionador brasileiro chamou sete jogadores que não participaram na campanha do último título conquistado, promovendo ainda três estreias, incluindo o avançado Bruno Henrique, do Flamengo, clube orientado por Jorge Jesus.Lista de convocados:Ederson (Manchester City)Ivan (Ponte Preta)Weverton (Palmeiras)Alex Sandro (Juventus)Dani Alves (São Paulo)Eder Militão (Real Madrid)Fagner (Corinthians)Jorge (Santos)Marquinhos (PSG)Thiago Silva (PSG)Samir (Udinese)Allan (Nápoles)Arthur (Barcelona)Casemiro (Real Madrid)Fabinho (Liverpool)Lucas Paquetá (AC Milão)Philippe Coutinho (Barcelona)Bruno Henrique (Flamengo)David Neres (Ajax)Roberto Firmino (Liverpool)Neymar (PSG)Richarlison (Everton)Vinícius Júnior (Real Madrid)