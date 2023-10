Neymar de rastos após sofrer grave lesão no joelho: «É um momento muito triste, o pior»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NJ (@neymarjr)

Neymar recorreu, na madrugada desta quinta-feira, às redes sociais para lamentar a grave lesão no joelho esquerdo que sofreu durante o Uruguai-Brasil , que o vai deixar mais de seis meses fora dos relvados. O craque da canarinha, que deixou o PSG para rumar ao Al Hilal de Jorge Jesus em agosto, sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco e fala mesmo num dos momentos mais difíceis da carreira."É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas desta vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por uma lesão e por uma cirurgia, imaginem passar de novo por tudo isto após quatro meses recuperado. Fé eu tenho, até demais. Mas a força entrego nas mãos de Deus, para que ele possa renovar a minha. Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho", escreveu Neymar.Refira-se que a lesão do jogador brasileiro poderá valer uma compensação milionária ao Al Hilal , tudo por conta do Programa de Proteção de Clubes da FIFA, que prevê uma indemnização em caso de lesão grave que afaste um jogador durante mais de 28 dias consecutivos.