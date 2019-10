Neymar defende privilégios sobre os melhores jogadores: «Não pode existir inveja da equipa»

Neymar acredita que os melhores jogadores de qualquer equipa têm de ter direito a privilégios. Em concentração com a seleção brasileira, em Singapura, onde irá disputar um particular com o Senegal, o avançado do Paris Saint-Germain abordou o facto de o considerarem um "protegido" de Tite, selecionador do Brasil."Estou na seleção vai fazer dez anos. Desde a primeira vez que aqui cheguei, sempre tive muita responsabilidade e sempre fui um dos principais nomes, um dos que carregavam praticamente tudo às costas. Eu não me escondo disso. Enquanto aos críticos, ao que o Tite deixa de fazer por mim ou faz, acho que ele faz por todos os jogadores", afirmou o internacional canarinho.Neymar aproveitou ainda para lembrar o momento em que chegou ao Barcelona, onde o principal protagonista da equipa era Lionel Messi."Já passei por lugares que tinham jogadores com mais nome do que eu, mais história do que eu, e eu tinha que respeitar o que os treinadores faziam com ele. No Barcelona, trabalhei com o Messi e ele tem o tratamento diferente. Por que ele é bonito? Não. Porque ele decide. Ele conquistou aquilo. Não estou a falar só de mim, estou a falar de todos os atletas que têm tratamento diferente. Não estou a ser menos humilde, estou simplesmente a explicar", frisou, atirando: "Quando um atleta de alto nível atinge um nível alto, considerado um dos melhores do mundo, por que não tratá-lo de forma diferente? Não pode existir inveja do resto da equipa".Questionado sobre se ainda acredita que pode vir a ser um dia o melhor do mundo, Neymar foi perentório: "Acredito sim. Infelizmente, nesses dois últimos anos, tive duas longas lesões. Isso atrapalha um jogador".