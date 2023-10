Neymar em nova polémica: após levar com pipocas, terá insultado o presidente da CBF e ainda foi para a noite

O inesperado empate (1-1) diante da Venezuela na última jornada da fase de apuramento para o Mundial'2026 é, por estes dias, o menor problema no seio da seleção brasileira. Isto porque tem sido uma bandalheira total fora das quatro linhas... mas vamos por partes. De acordo com a imprensa local, depois do jogo três craques do escrete organizaram uma festa privada num condomínio em Cuiabá com três 'influencers', passando a noite com elas. Quem são eles? Vinícius, Richarlison e... Neymar, que até foi pai de uma menina nos últimos dias, mas poderá ter voltado a 'pular a cerca'.

Só que as polémicas a envolver o astro do Al Hilal não ficam por aqui. Também após o apito final, um adepto atirou-lhe pipocas. Ele irritou-se, recolheu ao túnel e aí terá discutido com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, criticando o dirigente pela escolha da Arena Pantanal para ser o palco do encontro, devido ao comportamento dos fãs e... insultou-o! Além disso, ameaçou mesmo não viajar para enfrentar o Uruguai e até manifestou o desejo de não regressar para os compromissos da próxima data FIFA, em novembro, que terá jogos contra a Colômbia (fora) e diante da rival Argentina, no Maracanã. Entretanto, Rodrygo defendeu o colega. "Por mais que falem sempre mal dele, quem convive de perto sabe que ele é totalmente diferente. Fico triste por ler certos comentários", lamentou.

Dentro de campo, o selecionador Fernando Diniz também tem tido dores de cabeça. Nas últimas horas, teve de convocar o central Adryelson (Botafogo) para render o lesionado Nino, numa altura em que Casemiro não treinou devido a queixas no tornozelo direito. O médio do Man. United deve ser rendido no onze por André, do Fluminense. Já na lateral direita, Yan Couto será o titular.