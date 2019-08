Neymar já reagiu à chamada do Brasil: «Que seja feita a vontade de Deus»

Neymar Neymar

Neymar já reagiu à sua chamada para os jogos particulares com a Colômbia e o Peru, a 6 e 10 de setmebro."Que seja feita a vontade de Deus", foram as palavras usadas por Neymar no Instagram onde publicou uma fotomontagem da frase com uma imagem sua ao serviço da seleção brasileira.Antes, na conferência de imprensa em que divulgou a lista de convocados , o selecionador brasileiro além de revelar parte da conversa que manteve com o avançado, que tenta forçar a sua saída do PSG, por telefone, também abordou o seu futuro."Usei há tempos 'imprescindível' e não 'insubstituível'. Só o Pelé está fora de parâmetro normal. Falei sobre o lado técnico, tático, o lado humano, desde que haja essa abertura e condição. E desde que esteja aqui. Não me sinto à vontade eticamente de sugerir, existem pessoas e ele tem a autonomia de decidir seu caminho. Existem clubes, responsabilidades, e cada um tem sua autonomia. Eu tomo minhas decisões e respondo por elas. Torço para que ele tenha luz pelo melhor caminho. E fico torcendo na medida. Mas não tenho direito de dizer 'vai para cá, vai para lá'. Ele tem pessoas e ele como palavra final. Não me compete a mim", afirmou Tite.