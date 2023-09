Neymar: «Não levo as palavras que o Jorge Jesus disse como maldade»

A convocatória de Neymar para a seleção brasileira não caiu bem na equipa técnica do Al Hilal, levou Jorge Jesus a fazer um comentário que não agradou no Brasil , mas para Neymar está tudo bem. À imprensa canarinha, antes do jogo com a Bolívia (marcado para a madrugada de sábado), o craque abordou o tema e também assumiu que, ainda assim, a sua condição física não está nos níveis ideais."Não é a primeira vez que venho convocado para a seleção dessa forma. Há alguns anos aconteceu a mesma coisa e joguei os 90 minutos. Se não me engano, foi contra a Colômbia, nos Estados Unidos. Sinto-me bem, feliz, mas obviamente não estou 100% fisicamente. Mas a cabeça está boa, o corpo está bom. Não levo as palavras que o Jorge Jesus disse como maldade, mas sim para preservar o seu jogador. Eu iria jogar o último jogo, mas acabei por levar uma pancada no treino e ele optou por deixar-me fora e vir jogar na seleção. Não há mistério: jogar futebol independentemente do tempo que fique parado, vais sempre saber jogar. É como andar de bicicleta", disse o avançado.Caso seja utilizado em algum destes dois jogos (a canarinha joga também com o Peru, no dia 13), Neymar voltará aos relvados num jogo oficial quase sete meses depois da última partida que disputou. Foi a 19 de fevereiro, diante do Lille, ainda no Paris SG. De lá para cá, devido a uma e outra lesão, não mais atuou.