Neymar perde a paciência e atira: «Não sei o que fazer mais para me respeitarem»

Com uma assistência e um golo na vitória por 2-0 do Brasil sobre o Peru, Neymar foi ontem uma das figuras de maior destaque na canarinha, mas o jogador diz estar farto das críticas.





Gordinho tá ON … pic.twitter.com/P7KWOpIYO2 — Neymar Jr (@neymarjr) September 10, 2021

"O coletivo é o mais importante, sempre prezei isso. Mas ao mesmo tempo fico muito contente por ser o melhor marcador das eliminatórias, por ser o jogador com mais assistências com a camisola da seleção brasileira e, se tudo correr bem, vou tentar passar o Pelé ao nível dos marcadores. Estou muito feliz. Não sei o que posso fazer mais com esta camisola para me respeitarem", atirou o jogador no final do encontro de apuramento para o Mundial de 2022.Instado a explicar melhor a última frase, o avançado do PSG acrescentou: "Já é normal (receber críticas). Isso acontece há muito tempo. Vem de vocês, repórteres, comentadores, de outros também... Às vezes nem gosto de falar depois dos jogos, mas nos momentos importantes tenho que dar o meu parecer", afirmou. "(É uma resposta) Para todos, para pensarem um pouco", concluiu.Neymar levantou a camisola e mostrou os abdominais depois do golo. Mais tarde partilhou a foto do momento nas redes sociais, dizendo "o gordinho está on".A reação surge na sequência de notícias que correram no Brasil nos últimos dias, onde se dizia que o avançado estava com peso a mais.