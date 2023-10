Neymar sofre lesão grave no joelho e sai do campo a chorar

Momento que arrepia os brasileiros: Neymar lesiona-se no joelho e sai de maca Momento que arrepia os brasileiros: Neymar lesiona-se no joelho e sai de maca

O jogo do Brasil com o Uruguai terminou da pior forma para a seleção canarinha, que não só perdeu, por 2-0, como ainda viu Neymar sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo.O avançado do Al-Hilal chocou com o médio De La Cruz e, quando pisou o relvado, sofreu uma torção no joelho. No banco o selecionador Fernando Diniz percebeu logo que a lesão era grave e mandou Richarlison aquecer. No campo, Neymar contorcia-se com dores e acabou por deixar o relvado de maca, lavado em lágrimas.A imprensa brasileira adianta que o jogador vai fazer exames esta quarta-feira em São Paulo, que permitirão obter um diagnóstico mais detalhado da lesão. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, explicou que é preciso esperar o resultado dos testes para saber se os ligamentos da articulação foram afetados. "Fizemos testes que serão repetidos amanhã (quarta-feira). Estas 24 horas serão importantes para ver como o joelho vai responder, o inchaço que vai apresentar. Os exames de imagem que vão definir um diagnóstico definitivo, é muito cedo para dizer (se é uma lesão ligamentar). Vamos aguardar os exames e avaliar a situação com calma."Recorde-se que Neymar regressou há pouco tempo de uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo direito, que o afastou durante seis meses da competição.No que diz respeito ao jogo, referente ao apuramento para o Mundial, o Uruguai ganhou por 2-0, com golos de Darwin Núñez e De La Cruz. Há 37 jogos que o Brasil não perdia em eliminatórias.