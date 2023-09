Neymar ultrapassa Pelé e torna-se no melhor marcador da história da seleção brasileira

Neymar aproveitou o encontro entre Brasil e Bolívia, a contar para a fase de qualificação sul-americana para o Mundial de 2026, disputado na madrugada deste sábado, para escrever o seu nome nas páginas douradas do futebol brasileiro.

O avançado, de 31 anos, bisou na goleada do Brasil por 5-1 e chegou aos 79 golos em jogos oficiais com a camisola canarinha, tornando-se o melhor marcador da história da seleção brasileira. Para trás, ficam os 77 golos que Pelé apontou nos 92 jogos realizados pelo Brasil.

No final da partida, Neymar foi homenageado em plena sala de imprensa pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e recebeu das mãos do presidente Ednaldo Rodrigues uma camisola com o número 79 e ainda uma placa comemorativa. Acompanhado por toda a estrutura do futebol da CBF, assim como dos seus companheiros de seleção, Neymar falou aos jornalistas presentes sobre o recorde que hoje bateu.



"Estou sem palavras. Jamais imaginei alcançar este recorde. Desde já, quero dizer que alcançar este recorde, só porque passei o Pelé, não quer dizer que eu sou melhor do que ele ou que qualquer outro jogador da seleção. Sempre quis fazer a minha história, escrever o meu nome na história do futebol brasileiro e hoje eu fiz isso. À minha família, e a todos os meus companheiros aqui presentes, eu agradeço", atirou, emocionado.