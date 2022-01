O Jorge Nicola, da ESPN, avança no Brasil que Jorge Jesus aceitou uma proposta do Corinthians depois de rescindir com o Benfica, mas a mudança do treinador para São Paulo não se efetivou devido a questões pessoais.As partes terão chegado a acertar valores e até a trocar minutas do contrato, tendo sido acordado um salário de 4 milhões de euros por temporada, menos dois milhões do que Jesus teria pedido ao Atlético-MG, o outro clube com quem negociou.Jorge Jesus - que terá sido contactado por um empresário que lhe é próximo - far-se-ia acompanhar nesta aventura no 'Timão' por sete auxiliares.O treinador acabou por não aceitar nenhum convite vindo do Brasil e mantém-se, para já, fora do ativo.