Noiva de Guarín teve de 'aprovar' ida para o Vasco da Gama

O colombiano Fredy Guarín, de 33 anos, foi apresentado oficialmente como reforço dos brasileiros do Vasco da Gama. Um dos momentos altos desta cerimónia foi a revelação feita pelo médio de que só tomou uma decisão depois da noiva Sara Uribe aprovar a ‘transferência’.

"A situação que vivi foi engraçada. E a decisão foi rápida. Estava em viagem com a minha família e o Aristizábal, que é ex-jogador, perguntou-me se queria jogar no Vasco e respondi que iria ouvir o que me tinham para dizer. Então ele disse que o mister Vanderlei Luxemburgo me ia ligar. Falámos dez minutos e convenceu-me. Pedi dez minutos para conversar com a minha família. A minha mulher ouviu a conversa com o mister e disse que sim. São elas que mandam, não é?", revelou animado.

Mais a sério, o jogador explicou que apesar de não jogar há 3 meses, altura em que terminou vínculo com os chineses do Shanghai Shenhua, está preparado para recuperara forma e ajudar a equipa canarinha.

"Por mim já estava no campo. Quero estar bem para fazer as coisas da melhor forma. Quero preparar-me o mais rápido possível para poder chegar a um bom nível. Quero estar bem tanto fisicamente como mentalmente. Não quero chegar ao campo e iludir os adeptos. Quero fazer o necessário para competir de uma forma importante o mais rápido possível", rematou.