Imprensa brasileira revela valores dos prémios no novo contrato de Jorge Jesus

Jorge Jesus já anunciou que vai renovar contrato com o Flamengo, nas redes sociais, e falta apenas as assinaturas para prolongar o vínculo com o clube do Rio de Janeiro até junho de 2021.





Na imprensa brasileira já correm alguns números deste novo contrato, sendo que o treinador português, de 65 anos, vai auferir de um salário de quatro milhões de euros por mais esta temporada. Mas, os prémios por objetivos (conquista de títulos) mantêm-se e a comunicação social do Brasil avança que caso Jorge Jesus volte a vencer a Taça Libertadores da América, tal como fez no ano passado, receberá cerca de 1,5 milhões de euros.A plataforma digital 'UOL' refere mesmo que este o valor de prémios mais alto do novo contrato que vai ser assinado entre Jorge Jesus e o Flamengo, mas também dizem que foram negociados outros prémios porém não revelam quais, nem quais os valores em causa.