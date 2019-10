Novas regras em ação: Jorge Jesus fica 'à bica' para a próxima jornada do Brasileirão

Jorge Jesus viu um cartão amarelo por protestos na segunda parte do Atlético Paranaense-Flamengo e ficou 'à bica' na próxima jornada do Brasileirão. Ou seja, se vir novo cartão desta cor diante do Fortaleza ficará automaticamente suspenso.Trata-se de uma regra que entrou em vigor nesta edição do campeonato brasileiro, em que passou a existir a possibilidade de os técnicos serem admoestados e de, a cada série de três cartões, terem de cumprir castigo.Refira-se que Bruno Henrique e Everton Ribeiro foram admoestados este domingo e serão baixas, pelo mesmo motivo, no próximo encontro.