Novo equipamento do Corinthians faz furor

É uma ideia original e que promete deixar todos os adeptos do Corinthians muito orgulhosos. Foi apresentado esta sexta-feira, em plena Arena Corinthians, o terceiro equipamento do clube canarinho, que destaca as invasões históricas dos adeptos do clube a outros estádios.

A camisola da Nike reproduz três momentos marcantes protagonizados pelos seguidores do emblema, nas visitas ao Rio de Janeiro nas meias-finais do Brasileirão 1976 e na final do Mundial de 2000 e ainda no Japão para o Mundial de 2012. Três momentos que ficaram marcados para sempre na mente de quem os viu, tal a força e número de adeptos que acompanharam a equipa nestas importantes deslocações.

O ensaio fotográfico aconteceu na Arena Corinthians, em Itaquera, no dia 19 de agosto, e contou com a presença de Cacau, Adriana Silva, Gabi Nunes, Fagner, Júnior Urso e Pedrinho.