Jorge Jesus não tem coronavírus: novo exame deu negativo

Jorge Jesus não está infetado com o novo coronavírus. O Flamengo anunciou nas redes sociais que o terceiro teste ao treinador deu negativo. Recorde-se que o técnico português realizou três exames, tendo os dois primeiros revelado resultados de "positivo/fraco ou inconclusivo". Agora, o úlimo despitou qualquer infeção pelo Covid-19.





"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para o Covid-19. O clube agradece pelo suporte de toda Nação Rubro-negra ao Mister nos últimos dias", escreveu o clube brasileiro no Twitter.Depois do primeiro resultado, Jorge Jesus recorreu às redes sociais para informar que está bem de saúde e assintomático, tendo na altura entrado em quarentena.