Novo presidente do Santos explica retirada da '10' de Pelé

Marcelo Teixeira foi eleito sábado como presidente do Santos com 53% dos votos para um mandato que terá a duração de três anos e no discurso quye fez aos adeptos justificou a decisão de retirar a camisola 10 de Pelé."No Campeonato Paulista vamos atuar normalmente com a camisola 10. No Campeonato, enquanto não subirmos à Serie A, enquanto não estivermos nesse patamar digno, não atuaremos com a '10'", disse, justificando a decisão:"Em memória, em honra. Este ano tivemos a homenagem do campeonato ao Rei Pelé e continuaremos com essa missão. Voltaremos à 1.º divisão Enquanto não voltarmos, não utilizaremos a camisa mais gloriosa da nossa história".