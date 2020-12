Novo presidente do Santos vai rescindir com Robinho quando tomar posse

Andrés Rueda, o novo presidente do Santos ontem eleito, garantiu que uma das primeiras medidas que levará a cabo quando tomar posse, a 1 de janeiro, será rescindir o contrato com Robinho, jogador que viu o tribunal de segunda instância de Milão confirmar a condenação anterior.





O futebolista foi condenado a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo contra uma mulher albanesa em 2013. A defesa de Robinho já disse que pretende recorrer, mas isso não é suficiente para convencer Andrés Rueda."Até 31 de dezembro quem dirige o clube é Orlando Rollo. Quando tomarmos posse vamos equacionar e ver no momento a situação do Robinho. O recurso demora um ano, não podemos ficar amarrados à espera de uma eventual absolvição. Para mim o assunto está encerrado a partir do momento que ele foi condenado em segunda instância", disse Rueda. "Não tive acesso ao contrato, mas até onde sei foi suspenso. A situação é má para jogador, para o clube, para os adeptos, mas não deu, não deu. Paciência, uma pena."