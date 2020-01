Novo reforço do Flamengo avisa: «Mister Jesus vai ter muito trabalho para montar a equipa»

Pedro Rocha foi esta segunda-feira apresentado como reforço do Flamengo, cedido pelo Spartak Moscovo até dezembro de 2020.





O avançado de 25 anos, que durante a apresentação se emocionou por estar a cumprir um sonho, refere que está pronto para jogar com a camisola do Flamengo e acredita que poderá criar algumas dores ed cabeça a Jorge Jesus: "O Mister vai ter muito trabalho para este próximo ano, um quebra-cabeça para montar a equipa", afirmou aos jornalistas.O avançado acredita que pode "acrescentar muita coisa" à equipa orientada por Jorge Jesus: "Apesar da minha pouca história no futebol, acredito que o que credencia o jogador é ser decisivo. Nos jogos de decisão procuro dar o meu máximo, fazer o meu melhor. Trabalho bastante. Sem trabalho as coisas não acontecem", sublinhou.