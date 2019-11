Novo treinador do Cruzeiro e a 'escola' de Jorge Jesus: «Jogar como na Premier League»

Efeito Jorge Jesus em dança de cadeiras no Brasil: estes treinadores não aguentaram o lugar



Adílson Batista, treinador que o Ceará despediu após derrota com o Flamengo de Jorge Jesus, foi apresentado oficialmente no Cruzeiro, para suceder a Abel Braga , com a missão de evitar a primeira despromoção da história do clube.E o treinador sabe bem o que terá de fazer para tentar salvar o Cruzeiro da 2.ª divisão... recorrendo a Jorge Jesus."Eu preciso colocar os melhores. O futebol pede isso. A gente assiste toda hora à Premier League, adora a Premier League, então a gente tem que jogar igual na Premier League. E quem jogou assim foi o Flamengo, com intensidade. Se não tiver intensidade, não joga. E nós precisamos ter. E vamos ter", afirmou Adíson Batista.Recorde-se que os últimos dias foram de 'dança de cadeiras' no Brasileirão : Adílson Batista deixou o Ceará e agora comanda o Cruzeiro; já o Ceará passou a ter Argel , antigo futebolista que passpou pelo FC Porto e Benfica, como treinador, após ter acertado a saída do CSA.