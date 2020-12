Novos audios de Robinho: «Vai para o Brasil, pelo menos não vais de cana»

Robinho está em maus lençóis. O futebolista brasileiro voltou a ser condenado pela Justiça italiana a uma pena de 9 anos de prisão por alegada participação na violação de uma jovem de 23 anos, de origem albanesa, ocorrida em Itália no ano de 2013.

No meio da tempestade mediática a envolver o avançado, o portal UOL revelou novos trechos de conversas telefónicas do jogador Robinho, gravadas com autorização judicial. Já em outubro partes relevantes das escutas haviam sido publicadas e deixavam bem claro tudo o que se passou. Desta vez fica também explícito que Robinho aconselha Ricardo Falco a afastar-se de Itália e a voltar ao Brasil para evitar a prisão.

"Cara, queres um conselho? Nem vás lá. Não voltes lá. Vai para o Brasil, pelo menos não vais de cana (risos)", diz.

"Se os tipos me mandarem ir lá depor vai ser f***, vou dizer o quê à minha miúda? Vou lá depor para quê? Oito gajos rangaram a menina...", realça depois.