«Nunca me fez nenhum convite, como é que sabe?»: Os bastidores da demissão de Fernando Diniz da seleção do Brasil

Depois de se ficar a saber que Fernando Diniz tinha sidodo cargo de selecionador do Brasil, a imprensa brasileira, nomeadamente a ESPN, deu a conhecer alguns pormenores dos bastidores da saída do técnico de 49 anos, que terá ficado irritado por saber da decisão sem antes ser contactado pela Confederação de Futebol do Brasil. De acordo com a referida publicação, a conversa entre Ednaldo Rodrigues, líder da CBF, e o próprio Fernando Diniz foi tudo menos amigável.A dita conversa aconteceu por chamada telefónica precisamente na tarde desta sexta-feira, um dia depois de vir a lume que o dirigente havia iniciado conversações com Dorival Junior, treinador do Santos, para assumir a canarinha. Apesar de Ednaldo ter dito que precisava de um técnico em definitivo e de ter afirmado no decorrer do telefonema que não poderia fazer qualquer convite a Fernando Diniz, o dirigente, como é descrito pela mesma fonte, nunca disse abertamente ao técnico – que acumulava o cargo de selecionador com o de técnico do Fluminense - que estava demitido."Nunca me fez nenhum convite, como é que sabe?", terá questionado Fernando Diniz, que ouviu Ednaldo justificar-se com um acordo estabelecido com Mario Bittencourt, presidente do Fluminense. O técnico contra-atacou novamente ao realçar que nunca alguém tentou saber qual a sua verdadeira vontade.Fernando Diniz terá ido mais longe ao confrontar o líder federativo se considerava que o seu trabalho à frente da seleção tinha sido "mau" (terminou com duas vitórias, um empate e três derrotas), algo que foi refutado por Ednaldo, que voltou a reforçar o pacto existente.Refira-se que Fernando Diniz havia sido contratado para substituir Tite e comandar a seleção brasileira durante um ano, concretamente até à chegada de Carlo Ancelotti, como foi amplamente noticiado. No entanto, esse cenário fechou-se recentemente quando o técnico italiano renovou contrato com o Real Madrid. Assim sendo, Ednaldo Rodrigues e seus pares têm obrigatoriamente que encontrar um novo comandante para a canarinha, sendo que Dorival Júnior é mesmo apontado como o mais forte candidato.