NY Cosmos destaca papel de Pelé na promoção do futebol nos Estados Unidos

O New York Cosmos, que Pelé representou entre 1975 e 1977, lamentou a sua morte, aos 82 anos, considerando que ajudou a popularizar a modalidade nos Estados Unidos.

"A família dos New York Cosmos, do passado e presente, chora a morte do ícone do desporto Pelé. Em 1975, Pelé juntou-se ao New York Cosmos e ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos", refere o clube, que Pelé representou durante três épocas, em comunicado.

O clube destacou o papel do brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, no crescimento do futebol no país e lembrou alguns momentos marcantes, como o hat-trick que efetuou em 1977 para vencer a extinta Taça NASL.

"Durante três temporadas com o Cosmos, Pelé ajudou a transformar a paisagem doméstica do desporto. Onde antes havia diamantes de basebol, passou a haver campos de futebol. O Cosmos e o seu Rei não só começaram uma revolução desportiva na América, como também viajaram pelo mundo para divulgar o Evangelho do Jogo Bonito, representando a cidade mais global do mundo no jogo global", salienta.

O clube, o único que Pelé representou para além do Santos, lembrou a despedida efetuada em 1977, num jogo em que alinhou uma parte para cada destas equipas.