O amor é isto: Geromel aceita reduzir salário para continuar no Grémio

Numa altura em que está quase a cumprir 10 anos ao serviço do Grémio, o central Geromel ainda não tem garantida a sua continuidade no emblema. Aos 38 anos, o jogador aguarda uma conversa com a direção mas tem já algo certo na mente - se for necessário irá baixar o salário.

"Entendo a situação em que estou. Não vou ganhar o que ganho hoje. Vamos ter que ter uma readaptação salarial, porque não estou a jogar como jogava antes, o que é natural. Se for do interesse do Grémio, gostaria de continuar. Quero terminar a carreira no Grêmio, registou ao GloboEsporte.