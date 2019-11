O apoio a Jorge Jesus que chegou de charter ao Peru

Jorge Jesus vai contar com a presença e apoio da sua família na final da Libertadores, em Lima (20 horas). Os filhos Jorge Gonçalo, Tânia e Mauro, além da mulher Ivone, chegaram ontem à capital do Peru num voo charter para prestar um apoio especial.De resto, a viagem contou igualmente com a presença dos restantes familiares de todos os outros elementos que pertencem ao plantel e staff técnico do Fla.Antes do duelo de hoje, o Fla fez o habitual treino de adaptação ao relvado do Monumental de Lima, que foi curiosamente assaltado na passada quarta-feira. Ainda ontem, JJ ultimou a preparação da final no centro de treinos La Videna.Esteve à conversa com os jogadores por uma hora e finalizou o treino com exercícios de cobrança de penáltis. "Estamos confiantes quanto ao jogo", reiterou Jesus.