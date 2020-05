O dia em que um 'descuido ruidoso' de um jogador deixou o treinador do Flamengo furioso

Vinícius, antigo guarda-redes do Flamengo, contou um episódio hilariante, que aconteceu num treino do Flamengo, em 2011, quando o Mengão era treinado por Vanderlei Luxemburgo, conceituado técnico brasileiro, que chegou a orientar o Real Madrid.





Conta Vinícius, ao Globoesporte, que os jogadores estavam reunidos numa roda, à volta do técnico, no relvado do Ninho do Urubu, quando alguém soltou um ‘pum’. O odor espalhou-se pela zona e os jogadores começaram a rir copiosamente… ao contrário do treinador."O professor Luxemburgo chamou o grupo todo ao meio-campo. Chegámos para nos sentarmos à volta dele e alguém soltou um peido muito alto (risos). Ele (Luxemburgo) ouviu e ficou mais nervoso porque todos se começaram a rir muito. Tínhamos acabado de sofrer duas derrotas e estávamos a lutar pela Libertadores. Isso incomodou-o e ele ficou muito chateado mesmo. O professor queria saber quem foi o jogador que tinha feito aquilo, mas ninguém falava. O grupo era fechado. Ninguém falava e o treino não começava. Passou uma, duas horas... Já era meio-dia e nada de começar o treino. A imprensa toda fora do Ninho à espera de começar o treino e aquela confusão do ‘quem foi?’, mas ninguém falava", revelou o guarda-redes.A situação, por mais engraçada que pareça, acabou por não correr bem. Os jogadores não denunciaram o "infrator", mas ficou "um ambiente pesado" com a equipa técnica. O Flamengo acabou por perder o jogo seguinte com o Bahia.