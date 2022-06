O drama do 'Luva de Pedreiro': assinou contratos milionários e agora só tem 2.700 euros na conta

View this post on Instagram A post shared by Iran Ferreira (@luvadepedreiro)

Nos últimos meses o nome 'Luva de Pedreiro' tornou-se mundialmente famoso, atraiu a atenção de várias figuras públicas - Cristianinho, por exemplo, partilhou a sua admiração nas redes sociais -, e também deu ao influenciador digital Iran Ferreira a possibilidade de fazer acordos milionários, com empresas como a Amazon. O dinheiro foi girando, mas a história acaba de conhecer esta semana contornos que prometem dar que falar.Tudo porque o influencer cortou relações com o seu primeiro empresário (Allan Jesus) e agora diz-se no Brasil que neste momento nas suas contas bancárias não terá mais do que 15 mil reais, qualquer coisa como 2,7 mil euros. Um valor considerado baixo, especialmente para quem recentemente faturou um milhão de reais (180 mil euros) com o tal acordo com a Amazon, mas também porque, segundo relatos, o jovem Iran, de 20 anos, continua a ter uma vida pacata, sem gastos excessivos visíveis com telemóveis ou roupas caras. Até a própria casa onde habita com a sua família continua praticamente no mesmo estado em que estava há vários meses, quando ainda era um 'anónimo' para o Mundo.E aí surgiram as dúvidas e especulações sobre a forma como o dinheiro era recebido e também investido, já que aparentemente o influencer não lhe 'tocou'.No meio destas alegações, a (agora) ex-agência de representação do influencer veio a público mostrar-se surpreendida com as alegações, garantiu nada saber sobre uma eventual quebra de vínculo e lembrou que uma rescisão de contrato implicaria o pagamento de uma compensação, na ordem dos 940 mil euros. O acordo, segundo a ASJ Consultoria, é válido até 2026.