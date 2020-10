«O espírito do Flamengo voltou»: vitória sobre o Goiás com selo de Pedro

O Flamengo venceu o Goiás, por 2-1, num jogo que começou em desvantagem no marcador e só chegou à vitória nos descontos. Pedro foi o autor dos golos que deram o triunfo sofrido à equipa agora liderada pelo espanhol Doménec Torrent.





"O espírito do Flamengo voltou. Ganhámos com a cara do Flamengo, lutamos até o último segundo", sublinhou o treinador que sucedeu no cargo a Jorge Jesus.Vinicius abriu o marcador aos 13 minutos, no Maracanã, com a equipa da casa a chegar ao empate ainda na primeira parte. Pedro fez o 1-1 aos 39 minutos, tendo assinado o golo da vitória aos 90'+6.Com este triunfo, o Flamengo sobe ao 2.º lugar da classificação, com os mesmo pontos que o líder, Atlético Mineiro.