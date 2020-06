O exorbitante salário de Jorge Jesus: Brasil fala no dobro das receitas do Botafogo

A renovação de Jorge Jesus pelo Flamengo continua a dar que falar e segundo a imprensa brasileira o treinador português vai receber anualmente 3,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, ou seja, dizem, o dobro das receitas de bilheteiras do Botafogo.





De acordo com as informações do jornal 'Extra', o valor do valário de Jorge Jesus é também superior ao que o Vasco e Fluminense arrecadaram com a bilheteira em 2019", cada um recebeu cerca de 16 milhões de reais.A imprensa brasileira refere ainda que o salário-base de Jorge Jesus é equivalente ao que Fluminense e Botafogo receberam, juntos, em patrocínios no ano passado, ou semelhante ao montante que geraram as receitas comerciais do Vasco (marketing e royalties) em 2019.