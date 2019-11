O fenómeno Vasco da Gama: Black Friday... e Jorge Jesus fazem triplicar número de sócios

É uma das histórias do momento no Brasil. O Vasco da Gama, um dos históricos daquele país, triplicou o número de sócios - de 33 mil para 100 mil - em menos de cinco dias graças a uma Black Friday antecipada, que deixou os adeptos vascaínos ao rubro. Tudo começou na segunda-feira, quando se iniciou uma campanha de 50% de desconto para os próximos seis meses, que fez o clube subir ao top'3 naquele país no que toca a número de associados. E promete continuar, pois a campanha vai continuar até ao fim do dia de hoje.O plano mais barato são 4 reais (85 cêntimos) para o período de seis meses mas acaba por não trazer quaisquer vantagens ao adepto. Assim sendo, a campanha que mais curiosidade tem suscitado é o Caldeirão, que pelo valor de 13 reais (2,8 euros) permite descontos avultados na compra de bilhetes para os jogos da equipa. O entusiasmo foi tal que o site do Vasco acabou por ir abaixo devido ao elevado número de acessos...Antes de ser atingida a marca dos 100 mil associados, começaram a surgir campanhas nesse sentido. Uma delas veio da filha de Romário, Danielle Favatto, que prometeu sortear uma camisola do Vasco autografada pelo seu pai e por Edmundo, antigas glórias do emblema, caso aquela barreira fosse alcançada.Há, no entanto, um outro fator para além do financeiro a motivar os adeptos vascaínos. É que o maior rival, o Flamengo, conquistou no passado fim de semana o Brasileirão e a Libertadores, o que motivou apelos de união entre os adeptos para travar a ascensão da equipa de Jorge Jesus...