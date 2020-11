Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, acusou os dirigentes do Flamengo de não o terem contactado no processo de contratação de Rogério Ceni, o novo treinador do campeão brasileiro. E fez questão de recordar que os cariocas se queixaram precisamente do mesmo aquando do regresso de Jorge Jesus a Portugal, em agosto.





"O Flamengo reclamou da atitude do Benfica e agora fez o mesmo ao Fortaleza. O Rodolfo Landim, o Bruno Spindel, todos têm meu telefone e bastava fazer uma ligação", lamentou Marcelo Paz, citado pelo 'globoesporte'. Ainda assim, o líder do clube de Fortaleza não guarda rancor a Ceni: "Tenho por ele muita gratidão".Recorde-se que o Flamengo oficializou esta terça-feira a contratação de Rogério Ceni para o lugar de Domènec Torrent no comando técnico.