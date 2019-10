O médico que recupera lesões em tempo recorde no Flamengo: Jorge Jesus está rendido

Arrascaeta devia parar entre quatro a seis semanas, regressou ao fim de 19 dias. Filipe Luís tinha previsto uma ausência de seis semanas, mas ao cabo de 18 dias estava de regresso aos relvados. Rafinha foi operado e o tempo de paragem era de 15 dias, voltou ao fim de apenas 9. E Diego, dizia-se que já não jogava mais esta época, tinha prevista uma paragem que apontava para 5 ou 6 meses, regressou ao fim de três. Por que razão os jogadores do Flamengo recuperam das respetivas lesões em tempo recorde? Segundo a imprensa brasileira deve-se tudo à equipa clínica, liderada por Márcio Tannure, e ao investimento que o clube fez no departamento médico."Cada caso é um caso, cada atleta reage de uma forma diferente. Alguns surpreenderam-nos, com certeza. Conseguimos que voltassem num período mais curto do que a média. Esses quatro casos foram emblemáticos. O objetivo é sempre acelerar ao máximo sem colocar o jogador em risco", referiu Tannure, em declarações ao Globo Esporte.O desempenho do departamento médico do Flamengo já foi amplamente elogiado por Jorge Jesus e até outros clubes no Brasil procuram saber detalhes sobre os tratamentos.Entre os investimentos que o clube fez encontra-se um aparelho que ajuda a tratar e a prevenir lesões, pois avalia antecipadamente se o jogador está com um nível de desgaste físico exagerado (à beira de uma eventual lesão) e precisa de descano. Basta uma análise de sangue depois de cada jogo ou treino. A máquina 'Point of Care', mede depois os índices bioquímicos, o stress metabólico e o nível hormonal."Através dos marcadores bioquímicos, conseguimos ver se os atletas estão a regenerar-se de forma adequada, se estão num processo inflamatório maior do que o desejado. Com isso, conseguimos equilibrar, definir estratégias. Cada detalhe conta muito, como a avaliação biomecânica. Avaliamos a evolução e sabemos se está dentro, acima ou abaixo do esperado, aí fazemos as intervenções. É muito importante para os bons resultados", acrescentou o médico.