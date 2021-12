O mini Hulk do At. Mineiro: «Ele é um touro!»

Hulk, antigo jogador do FC Porto, foi fundamental da dobradinha do At. Mineiro este ano (marcou na última madrugada um dos golos da vitória, por 2-1, na segunda mão da final da Taça do Brasil, diante do Athletico Paranaense). Mas o clube de Belo Horizonte já tem um mini Hulk: chama-se Geovanni e é filho do antigo jogador do Benfica Wando.Como o pai, Geovanni, de 14 anos, joga também como extremo-esquerdo. O jovem, que atua na formação sub-14, trocou recentemente o Fluminense pelo At. Mineiro e começou a impressionar pela compleição física. Daí que os pais dos outros miúdos já o chamem Mini Hulk."Ele mamou até quatro anos, é um touro!", atira, a, o antigo futebolista de Sp. Braga e Benfica, hoje com 58 anos. Geovanni, que assinou por três anos, marcou quatro golos em dez jogos. "Quero fazer história, como meu pai fez", refere o jovem futebolista.