O mistério do armário de Pelé no estádio do Santos

A 'Gazeta Esportiva' conta esta quarta-feira que no estádio do Santos há um armário que não é aberto desde o dia 2 de outubro de 1974. Trata-se do armário de Pelé, que se despediu do clube precisamente naquele dia.O Santos recebeu o Ponte Preta e ganhou, por 2-0. Pelé ajoelhou-se no círculo central, abriu os braços e disse adeus. Deu depois uma volta ao campo com a camisola na mão e rumou aos balneários, a chorar.Ali ajoelhou-se diante do seu armário - especula-se que terá guardado uma peça de roupa -, trancando-o. Com a chave no bolso deixou a Vila Belmiro num carro da Polícia Militar.Conta a 'Gazeta Esportiva' que o armário nunca mais foi aberto e que ninguém sabe ao certo o que Pelé guardou. Atualmente o armário do antigo craque é o 16.º da esquerda para a direita, e está protegido com uma foto sua, com a camisola 10 do Santos.O estádio do Santos vai sofrer obras e os arquitetos vão discutir com a direção do clube o que fazer com elementos históricos do recinto, nomeadamente o armário de Pelé.O antigo craque brasileiro, de 82 anos, encontra-se hospitalizado depois de ter sido diagnosticado com um cancro nos intestinos em 2021.