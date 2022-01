O nome que Paulo Sousa já indicou para o Flamengo

Paulo Sousa ainda não chegou no Rio de Janeiro mas já está a todo o vapor na preparação para a próxima época no Flamengo, onde começa a trabalhar presencialmente no dia 10 de janeiro. Segundo o jornalista Nicolo Schira, o treinador português indicou a contratação de André Anderson, da Lazio.O brasileiro naturalizado italiano tem 22 anos e não tem recebido muitas oportunidades. Além disso, André Anderson, formado no Santos e com passagem pela Salernitana, tem o desejo de regressar ao país onde nasceu, o que pode facilitar a negociação entre o conjunto rubronegro e a Lázio.Espera-se que o Paulo Sousa chegue ao Brasil no dia 7 de janeiro.