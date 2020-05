À espera de autorização do governo brasileiro para regressar aos treinos, o Flamengo de Jorge Jesus já realizou um plano de ação para que a equipa possa voltar ao trabalho.





De acordo com o Globoesporte, o acesso ao Centro de Treinos do Flamengo vai ter o fluxo de pessoas reduzido a 20% do habitual. Quando os jogadores, tal como a equipa técnica portuguesa, chegarem ao Ninho do Urubu vão diretamente para os respetivos quartos, onde terão à espera o equipamento de treino já completamente esterilizado.No início, os futebolistas vão treinar de forma intercalada. Vão ter acesso a quatro relvados que vão permitir manter o distanciamento entre cada atleta. No intervalo entre um grupo e outro, haverá uma equipa de funcionários para esterilizar imediatamente tudo o que for necessário aos jogadores: chuteiras, aparelhos de GPS, bolas, balizas, cones, etc. Todos os funcionários do Centro de Treinos receberam formação para usar equipamentos de proteção individual, com óculos especiais, máscaras e luvas.Após o treino, os jogadores podem tomar banho nos seus quartos antes de ir embora. Deixam depois as roupas para trás, que vão ser lavadas e esterilizadas e depois fechadas e lacradas para estarem à disposição dos atletas no dia seguinte. Após deixarem o quarto, o mesmo será higienizado e desinfetado.O ginásio e a cozinha vão estar encerrados e interditados. Os jogadores vão ter de fazer as refeições em casa.Segundo o Globoesporte, o Flamengo inspirou-se no protocolo utilizado pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha.Este sábado, os jogadores do Mengão, bem como a equipa técnica de Jorge Jesus, são testados à Covid-19. Daqui a 48 horas são submetidos ao segundo teste. Se os testes derem negativo e o clube receber autorização governamental, os treinos do Flamengo podem começar durante a próxima semana.