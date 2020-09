O salário que o Grêmio oferece a Cavani, a duração do contrato e como pretende pagar

O 'Globoesporte' revelou os detalhes da proposta que o Grêmio fez a Edinson Cavani. De acordo com a publicação brasileira, o clube de Porto Alegre oferece 12 milhões de euros ao internacional uruguaio por três temporadas de ligação. Para ajudar ao pagamento dessa verba, o Grêmio contaria com a ajuda de quatro parceiros, que não receberiam qualquer contrapartida financeira. Ao nível do marketing, seria mesmo uma empresa chinesa que já patrocinou o clube a explorar a imagem do futebolista.





No entanto, o 'Globoesporte' acrescenta que dentro do Grêmio as expectativas estão baixas, já que acreditam que Cavani pretende ficar na Europa - as notícias mais recentes apontam o jogador ao Real Madrid.Em comparação com a proposta do Benfica, recorde-se que as águias ofereciam a Cavani 6 M€ líquidos por temporada, o que daria um total de 36 milhões brutos (em três anos), mais comissões. Ao todo, as partes ficaram separadas por 12 M€.