Oficial: Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras

É oficial! Abel Ferreira renovou este sábado contrato com o Palmeiras. O anúncio surgiu através de um longo vídeo, com mais de quatro minutos, narrado pelo próprio treinador português, onde assume: "Se é para o bem de todos e felicidade da Família do Palmeiras, digo ao povo que fico!", diz Abel Ferreira, no mesmo vídeo partilhado pelo Verdão nas redes sociais."É uma alegria imensa anunciar a renovação do contrato do nosso treinador Abel Ferreira. Durante a nossa gloriosa história de 107 anos, poucos profissionais se identificaram tanto com os nossos valores e tradições quanto ele. Assim como cada um de nós, o Abel respira Palmeiras. Tem a cabeça fria e o coração verde. Estou certa de que ele continuará a fazer um trabalho brilhante junto dos nossos jogadores e dará ainda mais alegrias à nossa 'torcida'", disse a presidente do clube, Leila Pereira, em declarações citadas no site oficial do Palmeiras."Renovamos o contrato do Abel até dezembro de 2024, mas queremos que ele fique ainda mais tempo no Palmeiras. Se o nosso objetivo é melhorar o futebol brasileiro como um todo, precisamos dar tempo e segurança para os bons profissionais trabalharem. O Abel é um excepcional treinador e tem a nossa confiança para seguir a sua trajetória de sucesso no clube", rematou.Desde a estreia, a 5 de novembro de 2020, o treinador e restante equipa técnica já somaram um total de 124 jogos realizados, com 69 vitórias, 27 empates e 28 derrotas, tendo conquistado ainda quatro títulos: duas Taças Libertadores, uma Supertaça Sul-Americana e ainda uma Supertaça do Brasil.