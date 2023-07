Oficial: Bruno Lage é o novo treinador do Botafogo

Botafogo comunica que chegou a um acordo com o português Bruno Lage para assumir o comando técnico da equipe profissional.



É oficial! O Botafogo anunciou, este sábado, a chegada de Bruno Lage, que substitui assim Luís Castro no comando técnico da equipa.Em nota oficial, o clube brasileiro, que ocupa a liderança do campeonato desse país, refere ainda que o treinador português chegará acompanhado pela sua equipa técnica, composta por Alexandre Silva, Carlos Cachada, Luís Nascimento (adjuntos), Jhony Conceição e Diogo Camacho (analistas)."O Botafogo aguarda Lage na próxima semana, no Rio de Janeiro, para a assinatura de contrato e apresentação oficial em conferência de imprensa no Estádio Nilton Santos", pode ler-se em comunicado.Bruno Lage parte assim para a terceira experiência da carreira como treinador principal, depois de ter orientado o Benfica e o Wolverhampton.