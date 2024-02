Oficial: Cuiabá anuncia saída de António Oliveira após Corinthians pagar cláusula de rescisão

Através de um comunicado publicado esta sexta-feira, o Cuiabá oficializou a saída de António Oliveira do comando técnico da equipa principal, isto depois de o Corinthians pagar o valor da cláusula de rescisão que estava estipulada no contrato do treinador com o clube, no valor de 1 milhão de reais (cerca de 190 mil euros à conversão atual).

"O Cuiabá informa que António Oliveira já não é o treinador da equipa. O português aceitou a proposta do Corinthians e pediu a saída do Dourado - a equipa paulista efetuou o pagamento da cláusula de rescisão prevista no contrato de 1.040.000 reais. Também deixam o Dourado os assistentes Bruno Lazaroni, Bernardo Franco, Diego Favarin e o analista de desempenho Felipe Zilio", pode ler-se na nota, que dá conta ainda da sucessão a curto-prazo e que contém uma mensagem de despedida e agradecimento ao português: "Luiz Fernando Iubel, treinador-adjunto do Cuiabá, vai comandar a equipa de forma interina até a escolha de um novo treinador. O Cuiabá agradece a António Oliveira e a toda a sua equipa técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso nos seus novos desafios."

Apesar de a oficialização ter acontecido apenas hoje, o técnico luso já orientou o treino do Timão esta sexta-feira, de forma a ir conhecendo os cantos daquela que será a sua nova casa.