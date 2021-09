Oficial: David Luiz reforça Flamengo

Agora sim é oficial. David Luiz já é jogador do Flamengo, anunciou há pouco o conjunto carioca nas redes sociais, numa publicação na qual passou em revista as cidades nas quais o defesa jogou (incluindo Lisboa), antes da chegada ao Rio de Janeiro, onde atuará no Mengão até final do próximo ano civil.





Nascido em Diadema, ele rodou o mundo e ficou acostumado a vencer, vencer e vencer, assim como diz o nosso hino. O povo clamou, o coração balançou e agora ele vestirá rubro-negro. Maior Torcida do Mundo, @DavidLuiz_4 é o novo jogador do Mengão! Seja bem-vindo! #DavidLuizNoMengo pic.twitter.com/KwwWT1ljE3 — Flamengo (@Flamengo) September 11, 2021

Aos 34 anos, e depois de ter passado 14 épocas na Europa (ao serviço de Benfica, Chelsea, Paris SG e Arsenal), o defesa internacional brasileiro volta ao país natal, de onde saiu em 2007 para representar as águias.