Oficial: Lucho González é o novo treinador do Ceará

Lucho González é novo técnico do Vozão!



¡Bienvenido El Comandante!



O treinador e sua comissão técnica, que vem do exterior, têm desembarque previsto na capital cearense na sexta-feira (26/08).



O argentino Lucho González, que recentemente foi adjunto de Alberto Valentim no Athletico Paranaense, foi anunciado esta quarta-feira como novo treinador do Ceará, sucedendo no cargo a Marquinhos.Aos 41 anos, o antigo jogador do FC Porto tem a sua primeira aventura como treinador a solo, ao comando do 15.º colocado do Brasileirão, que totaliza até ao momento 26 pontos em 23 jogos.Após passagens por Huracán, River Plate, FC Porto, Marselha, Al-Rayyan e Athletico Paranaense, o internacional argentino terminou a carreira em 2021. 'El Comandante' assumiu depois o papel de adjunto no Furacão, após o termino da carreira como jogador e agora vai mesmo começar a aventura como treinador principal.O Ceará informa que Lucho González chegará à capital cearense na sexta-feira, mas este fim de semana (precisamente diante do Athletico Paranaense) a equipa continuará a ser orientada pelo técnico interino Juca Antonello.