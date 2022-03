Oficial: Luís Castro é o novo treinador do Botafogo

Luís Castro é o novo treinador do Botafogo! Seja bem-vindo ao Glorioso e que seja o início de uma trajetória vitoriosa #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/5m8RBkd9yJ March 25, 2022

Luís Castro é o novo treinador do Botafogo. O anúncio foi esta sexta-feira pelo conjunto carioca, num comunicado no qual esclareceu que o técnico português assinou contrato válido por duas temporadas. De acordo com a nota emitida pelo Fogão, o técnico português chegará ao Rio de Janeiro no domingo pelas 6 horas."Luís Castro é o homem certo para o Botafogo. Altamente reconhecido por sua liderança e pelo desenvolvimento da Academia de Futebol do Porto, ganhou a algumas das melhores equipas do mundo e, recentemente, venceu a Emir Cup com o Al-Duhail, Mister Castro sabe como construir times campeões. Ele é treinador, professor e um verdadeiro gentleman. Mas agora, como vocês sabem, ele foi escolhido pelo clube mais tradicional", destacou John Textor, o dono do clube brasileiro.Juntamente com Luís Castro, que antes desta aventura brasileira comandava o Al Duhail, trabalharão ainda Vitor Severino (auxiliar), João Brandão (auxiliar), Daniel Correa (preparador de goleiros), Roberto Oliveira, Betinho (preparador físico) e Nuno Baptista (analista de desempenho).Luís Castro passa a ser o quarto técnico português no Brasileirão, juntando-se a Paulo Sousa (Flamengo), Abel Ferreira (Palmeiras) e Vítor Pereira (Corinthians).