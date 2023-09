Oficial: Morelos assina pelo Santos

Alfredo Morelos foi oficializado como reforço do Santos, tendo assinado até 2025 com o 17º classificado do Brasileirão. O avançado colombiano de 27 anos estava livre no mercado depois de ter representado o Rangers nas últimas seis temporadas, clube pelo qual marcou 125 golos em 269 jogos.





BEM-VINDO, @morelos2106!



O atacante colombiano de 27 anos chega para reforçar o Peixão com contrato válido até 31 de agosto de 2025. Pra cima deles! pic.twitter.com/qtjMVEe4uU — Santos FC (@SantosFC) September 4, 2023